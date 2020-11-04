Вена, , 18:20 — REGNUM 5—6 ноября в Вену прибудет бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Тихановской.

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«Светлана Тихановская … встретится с канцлером Себастьяном Курцом и послами ОБСЕ, — говорится в сообщении. — На этих встречах она планирует обсудить возможные пути решения кризиса в Белоруссии».

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября официальный представитель ЕС по международным делам Набила Массрали заявила, что ЕС поддерживает народ Белоруссии и «продолжит применять санкции к виновным» — представителям властей Белоруссии.

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