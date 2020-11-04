Москва, , 18:24 — REGNUM Заявление блогера Алексея Навального, который предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции и других государств, а также объявить пакт «национального перемирия» и новые выборы, вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 4 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Ну почему любое протестное движение, в котором звучит слово «свобода» без расшифровки этого понятия, вызывает у либералов жуткое желание тут же его поддержать, хотя последствия борьбы за свободу иногда столь разрушительны для экономики страны, государства и приводят к огромнейшим потерям среди населения и падению его жизненного уровня до минимума? Это как в советское время, стоило какому-нибудь людоеду королю в Африке произвести слово «Мы строим социализм» и этому чуваку тут же шла помощь деньгами, советниками и он объявлялся нашим вечным другом! Тьфу на них всех!», — пишет пользователь Antuan S.

По мнение ряда пользователей, Навальный, после ситуации с якобы его отравлением, решил давать свои комментарии буквально по любым поводам. Они уверены, что блогер попросту пользуется свалившейся на него популярностью.

«Навальный везде «навалить» хочет. Уже оскорбил Шрёдера в Германии, теперь Лукашенко в Белоруссии. Звезду «новичка», видимо, словил», — пишет Михаил М.

Некоторые пользователи отметили, что не нашли у Навального никаких полезных советов. По их мнению, блогер не обладает знаниями и опытом по управлению государством и поэтому не способен давать достойные советы для такого политика, как Лукашенко.

«У Навального могут быть дельные советы? Это после того, как его полутрупом вывезли? Вот когда он попробует руководить хотя бы районом, тогда было бы видно, дельный он или нет, а пока он на майдане пуп надрывает без толку», — написала Оксана У.

Более того, отдельные пользователи указали Навальному на то, что он не является полноценным политиком. Его фигура не стоит даже рядом с Лукашенко и комментарии с его стороны выглядят попросту забавными, считают они.

«Смешно слушать. Господин Навальный, вы серьезно думаете, что ваши советы кому-то нужны? Кроме как забивать мозги толпе незрелой молодежи и манипулировать ею в своих интересах, устраивать инсценировки с отравлением, вы ничего не можете. Не льстите себе: где вы и где Лукашенко. Советует он…», — пишет Елена Р.

Напомним, 4 ноября блогер Алексей Навальный сообщил о том, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции и других государств, а также объявить пакт «национального перемирия» и новые выборы.