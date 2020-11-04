4 ноября 2020 | Время чтения 20 мин

Арташес Гегамян, , 17:56 — REGNUM Когда пишутся эти строки, продолжается героическая борьба свободолюбивого народа Республики Арцах за своё право жить на земле своих отцов и дедов, народа, полного решимости отстоять свои святыни, вот уже две тысячи лет оберегаемые армянами в Нагорном Карабахе. Думаю, читателям будет интересно узнать, что писал известный российский советский поэт, педагог и большой знаток Кавказа Сергей Городецкий в газете «Кавказское слово» в марте 1919 года: «В Карабахе, в течение двух тысяч с лишним лет армянский народ выдерживал натиск кочующих племён, сохраняя свою культуру, обороняя свое национальное лицо … Все будущее возрожденных наций зависит от того, найдут ли они в самих себе достаточное количество, так сказать, дрожжей своей национальной культуры. При таких условиях все центры, где по тем или иным причинам сконцентрировалась культурная жизнь, приобретают исключительное значение. Таково и значение Карабаха для Армении» («Древние храмы Арцаха»). Я не стану приводить примеры ссылаясь на более чем две тысячи религиозных и культурных памятников прошлых веков, каждый из которых, бесспорно, стал бы своеобразной визитной карточкой принадлежности в недавнем историческом прошлом кочующих племён к одной из мировых цивилизаций. Воины обороны Арцаха, особенно молодежь, родившаяся в независимой Нагорно-Карабахской Республике (Республика Арцах — ред.) осознанно проявляют беспримерный героизм, казалось бы, новое прочтение мыслей, изложенных в книге «О Вардане и войне армянской», которая считается одним из шедевров мировой исторической литературы, написанной очевидцем летописцем Егише Аварайрской битвы, произошедшей 26 мая 451 года на берегу реки Тхмут в армянской провинции Васпуракан. Напомним читателям, что это была битва за право отстоять христианскую веру, которую армянский народ принял в 301 году, за право быть и оставаться армянами. В наши дни, когда всматриваешься в одухотворенные лица молодых воинов Армии обороны Арцаха, которые прямо в окопах буквально перед боем проходят обряд крещения священником с Библией в руках, на память приходит бессмертное изречение Егише: «Смерть неосознанная есть смерть, смерть осознанная — бессмертие». На Аварайрском поле спарапет (полководец) Вардан Мамиконян был убит. Проигранная битва в разы превосходящим силам персидской армии Сасанидов стала великой духовной победой армянского народа, ибо армия Вардана Мамиконяна выполнила свою основную задачу — армяне отстояли право на жизнь и за свою христианскую веру. Напомним читателям, что уже в V веке Армянская Апостольская Церковь причислила Вардана Мамиконяна и павших вместе с ним на Аварайрском поле воинов-героев к лику святых. И сегодня, спустя 1570 лет лучшие сыны армянского народа в Арцахе материализуют спрессованную в веках духовную победу своих предков, воплощают её в реальную победу, отстаивая независимость Республики Арцах. И в их победе не приходится сомневаться, так как они являются потомками дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна, Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза Ивана Степановича Исакова (Ованес Степанович Исаакян), Героя Советского Союза, Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна, Маршала авиации Сергея Александровича Худякова (Арменак Артёмович Ханферянц), Маршала инженерных войск СССР Сергея Христофоровича Аганова, Героя Советского Союза, генерал-полковника Михаила Артемьевича Парсегова, дважды Героя Советского Союза (удостоен второй Золотой Звезды посмертно) гвардии подполковника Нельсона Георгиевича Степаняна. Вдумайтесь пожалуйста уважаемый читатель, что все эти легендарные люди — карабахцы! Неужели турецко-азербайджанские вояки, бросая в бой турецкий спецназ и сирийских террористов из Идлиба, надеются сломить непоколебимый дух воинов Армии обороны Карабаха. Не дождутся. Возмездие же за убийство невинных граждан Арцаха, за разрушенные города и села Республики Арцах будет неизбежно. Если для турецкого султана Эрдогана развязанная при его прямом подстрекательстве война против Арцаха — это утоление неуемной жажды через территорию Республики Армения проложить «коридор» к аннексированным 100 лет назад исконным армянским землям Нахиджевана, тем самым согнув исламскую дугу на южных рубежах России, использовав в качестве тупого инструмента азербайджанские вооруженные силы и сирийских наемников-террористов из Идлиба, то, повторюсь, этому никогда не бывать. Армянская сторона отстаивает независимость своей Родины, своё право жить на исторической земле предков, хранителей одной из древней христианской цивилизации.

Читатель вполне резонно может задаться вопросом, как-то: мы живем в XXI веке и одного героизма недостаточно, чтобы несгибаемая Республика Арцах с 150 тысячным населением смогла не только противостоять, но и победить турецко-азербайджанские вооруженные силы с более чем двумя тысячами сирийских боевиков-террористов в придачу. Ведь вовсе не случайно выпускник МГИМО, он же Апшеронский султан Ильхам Алиев вместе со своим военно-политическим поводырем султаном Эрдоганом бахвалятся тем, что у одной нации и двух государств с суммарным населением 90 млн. человек нет проблем с людскими ресурсами. Тем более, когда по всей линии фронта на передовой с азербайджанской стороны в основном воюют представители национальных меньшинств Азербайджана — лезгины, таты, талыши, удины и конечно сирийские террористы из Идлиба. Апшеронский султан хочет, проливая их кровь, заодно решить и весьма актуальный для Азербайджана вопрос усмирения национальных меньшинств. Так вот, господа нехорошие, Арцах непобедим, так как он обеспечен надежным тылом — Республикой Армения и более чем десятимиллионной армянской диаспорой. Той самой диаспорой, которая в эти дни выступает как единое целое, будь то городах Европы, США, Канады, Австралии или Аргентины. Выступает с единым лозунгом — турецко-азербайджанский геноцид не пройдёт !

Для полноты картины и чтобы не было недосказанных мыслей, приведу выдержки из недавних выступлений Президента России Владимира Владимировича Путина на итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (22 октября 2020 г.) и на пленарном заседании форума «Россия зовёт!» (29 октября 2020 г.). Один из ветеранов клуба «Валдай» Анатоль Ливен спросил у Президента России В. В. Путина: «… У меня вопрос по поводу конфликта, новой вспышки в Нагорном Карабахе. Россия, как и другие члены международного сообщества, всячески старается добиться мирного разрешения этого конфликта, но пока ничего не получается. Если так пойдёт дальше, — мы знаем, что у России давние исторические связи с Арменией и давние военные связи, — будет ли Россия выбирать сторону в конфликте и поддерживать кого-то одного в этом конфликте с Азербайджаном?». Каждое предложение, прозвучавшее в ответ и сказанное выдающимся лидером России, бесспорно, достойно не только упоминания, но и серьезного анализа и извлечения уроков — уроков мудрости, трепетного и бережного отношения как к Армении, так и Азербайджану: «У всех этих людей очень устойчивые, близкие связи в России на гуманитарном уровне, межличностные, деловые, гуманитарные, семейные. Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан — равные партнёры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди». И, естественно, что в свете этих оценок нужно понять, вникнуть в содержание следующих заключений Владимира Владимировича Путина: «…этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. Это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Всё это в комплексе мы должны учитывать» (подчёркнуто мною — А. Г.). Было бы не честно с моей стороны, если я не привёл бы дальнейшие мысли, высказанные Президентом России В. В. Путиным: «В то же время мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно».

Так вот, уважаемый читатель, развязанная турецким и апшеронским султанами война против Республики Арцах свидетельствует, что «жестокие преступления в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе против армян и армянского народа», армянские погромы в Баку и Гяндже в 1990 г. в настоящее время трансформировались в откровенную политику геноцида армян Арцаха, осуществляемую тандемом Эрдоган-Алиев. Естественно, что в таких условиях говорить о совместном проживании армян Арцаха и азербайджанцев в одном государстве — значит засвидетельствовать о смягчении мозгов или же на ереванском сленге — констатировать, что у глашатаев сего циничного абсурда выше плеч пустота, а по-научному — чёрная дыра. Стало быть, в сложившейся ситуации главенствующим становится вопрос обеспечения безопасности, да что там безопасности — существования, недопущения геноцида армян самоопределившейся, независимой Республики Арцах.

Приведу выдержку из аннотации моей статьи «Россия — гарант спасения армян Арцаха от турецко-азербайджанского геноцида», опубликованной 20 октября т. г. в ИА REGNUM: «Угроза физического уничтожения подняла армян Нагорного Карабаха на национально-освободительную войну в 1992—1994 гг. Сегодняшняя молодежь родилась и воспитывалась в независимой, демократической Республике Арцах. Она знает историю своего свободного края и готова её ценою своей жизни отстоять. Хочется верить, что союз Армении и России станет гарантом спасения народа Арцаха от турецко-азербайджанского геноцида. Только России под силу усмирить больного человека Европы, новоявленного султана Эрдогана». Уверен, что голос Арцаха Россией был услышан. Позволю себе привести выдержку из открытого письма Президента Республики Арцах Араика Арутюняна Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину: «…Многоуважаемый Владимир Владимирович, Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта. С самыми наилучшими пожеланиями, Араик Арутюнян, президент Республики Арцах». Это откровение президента Арцаха дорогого стоит. Это, по сути, честное признание, что Россия и только Россия не допустит геноцида армян Нагорного Карабаха.

В свете вышеизложенного постараемся понять смысл недавнего заявления советника Президента США по вопросам нацбезопасности Роберта О՚ Брайена о том, что США прорабатывают возможность размещения скандинавских военных в районе Нагорно-Карабахского конфликта, которое он сделал 31 октября т. г. во время встречи в Лос-Анджелесе с представителями армянской диаспоры. Притом хочу выразить глубокую признательность моим соотечественникам в Калифорнии за их самоотверженную борьбу за справедливое урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, за обеспечение безопасного существования независимой Республики Арцах. Так вот, г-н О՚ Брайен подчеркнул недопустимость размещения миротворческих войск стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция) или соседних стран, в том числе Турции. «Мы считаем, что обе страны (Армения и Азербайджан) должны принять скандинавских миротворцев, и мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня», — цитирует О՚ Брайена Public Radio of Armenia. Видимо О՚ Брайен в своё время был очень впечатлен «плодотворной» работой голландских миротворцев, которые в апреле 1993 года решением Совета Безопасности ООН были размещены в Сребренице, объявленной «зоной безопасности», (в количестве 600 человек, вооруженных стрелковым оружием). Не стану приводить жуткие подробности из трагедии, разыгравшейся в июле 1995 года в Сребренице. Замечу лишь, что гибель боснийских мусульман (8200 человек) и около 2388 сербских женщин и детей, погибших от рук боснийцев в результате этнических «чисток» есть и результат, мягко выражаясь, бездействия миротворцев.

В связи с заявлением советника президента США по нацбезопасности замечу, что за день до этого, 30 октября 2020 года в интервью The Daily Telegraf «народный премьер» Армении Никол Пашинян сказал: «Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта. Но проблема заключается в том, что размещение миротворческих сил из РФ должно быть одобрено всеми сторонами конфликта». Что же, О՚ Брайен буквально на следующий день, 31 октября т. г. внёс «ясность» на сей счёт, а именно: если вводить миротворцев, то с обязательным условием наличия в их составе воинских подразделений государств-членов НАТО (раз уж Турции в этом отказано со стороны США). Однако в этом случае в воздухе повисает вопрос замглавы МИД России Андрея Руденко, который, комментируя заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О՚ Брайена касательно возможного появления в зоне карабахского конфликта миротворцев из Скандинавии, сказал: «Нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли эту идею?». По его словам, в МИДе РФ не располагают подробностями по этому предложению.

Уважаемый читатель, когда пишутся эти строки, продолжают поступать тревожные сообщения о применении в Нагорном Карабахе азербайджано-турецкой военщиной нового вида оружия. Так, Госслужба по чрезвычайным ситуациям Арцаха выступила с сообщением, в котором говорится: «На территории Республики Арцах найден боеприпас от применения нового вида вооружения. Выяснилось, что это зажигательное кассетное оружие, длина снаряда 40 см.». Напомним читателям, что 31 октября т. г., как сообщает ТАСС: «Утром на северо-восточном, южном и юго-восточном направлениях возобновились боевые действия. Противник продолжает атаковать мирные поселения и гражданскую инфраструктуру. Противник применил оружие, содержащее химические элементы (белый фосфор), запрещенные Женевскими конвенциями», — сообщили в Единственном информационном центре при правительстве Армении.

Можно и далее продолжить вопиющие проявления геноцидальной политики, проводимой турецко-азербайджанскими султанами в ходе изначально преступной войны. Войны, которая была развязана Апшеронским султаном при прямом подстрекательстве султана Эрдогана, в настоящее время открыто выступающего в роли самозваного вождя радикального Ислама. Здесь, уважаемый читатель, признаюсь, что никогда не думал, что мне придется в хорошем ключе цитировать «народного премьера» РА Никола Воваевича, себя любимого, но факты — вещь упрямая. Так, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, в интервью немецкому изданию Bild (которое было опубликовано 4 октября т. г.), отвечая на вопрос, какие действия следует предпринять Германии в текущей ситуации, ответил: «Ожидаю четкой позиций. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены … Полагаю, через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить Геноцид армян. Нагорный Карабах и Армения сейчас стали фронтом цивилизации. Армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием экспансии Турции на север, юго-восток и на восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем Южный Кавказ». Что же, как показали события минувшего дня в Вене, Никол Воваевич оказался провидцем. Дай Бог, чтобы он столь же трезво оценил всю опасность для судеб двух армянских государств своё дальнейшее пребывание в должности Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Республики Армения, которая «стала сейчас фронтом цивилизации».

Вместо послесловия. В чём же выход из создавшего крайне опасного положения, в котором оказался армянский народ Республики Армения и Республики Арцах? Не скрою, уважаемый читатель, сегодня эти вопросы, а вернее поиск ответов на них, уверен, что в мыслях и чувствах всех армян планеты Земля.

Размышляя о судьбах двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, всё время в памяти совершенно по-новому воскрешают события 100 летней давности, когда судьба армянского народа «решалась сильными мира сего». Я невольно вспоминаю Севрский мирный договор (так и не вступивший в силу), подписанный 10 августа 1920 года в городе Севр (Франция), согласно которому Турция признавала Армению «как свободное и независимое государство». Согласно договору, Турция и Армения соглашались подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитражу границ в пределах вилайетов Ван, Битлис, Эрзурум и Трапезунд и принять его условия относительно доступа Армении к Черному морю. Вспомнил из истории, что 22 ноября 1920 года президент США Вудро Вильсон внёс на рассмотрение союзников арбитражное предложение, по которому Турция должна была передать Армении территорию площадью 103 599 кв. км: две трети вилайетов Ван и Битлис, почти весь вилайет Эрзурум, большую часть вилайета Трапезунд, включая и порт (на берегу Черного моря) …

Не мог не вспомнить и Московский договор между Россией и Турцией от 16 марта 1921 года, в Статье III которого было записано: «Статья III. Обе Договорившиеся Стороны согласны, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении © настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит сего протектората никакому третьему государству …». Вспомнил и то, что, хотя исторически симпатии России находились на стороне православных Афин, Фрунзе и Аралов, направленные Лениным на помощь туркам, «нанесли большой урон грекам, привезя их врагам сотни тысяч золотых рублей и оружие. Всего с 1920 по 1922 годы Советская Россия поставила Ататюрку и его сторонникам 10 млн деньгами, 39 тыс. винтовок, 327 пулеметов, 147 тыс. снарядов и два миноносца — «Живой» и «Жуткий». Советские специалисты помогли наладить военное производство: под их руководством построили две пороховые фабрики» (Игорь Гашков: «Союз России и Турции. Как Ленин пришёл на помощь Ататюрку», 3 июня 2020 г.).

Уже в наши дни генетическое коварство новоявленных неоосманов имело место 24 ноября 2015 г. в 10 ч 24 мин. (мск), когда российский фронтовой бомбардировщик СУ-24 М был сбит в районе сирийско-турецкой границы ракетой «воздух-воздух», выпущенной самолетом F-16 турецких BBC. Экипажу удалось катапультироваться. Однако командир подполковник Олег Пешков погиб, попав под автоматный огонь туркоманов с земли во время спуска на парашюте. Штурман СУ-24 М капитан Константин Мурахтин был спасен спецподразделениями РФ и сирийской армии. Во время операции погиб морпех-контрактник Александр Позынич.

Гнусная сущность и подлинное лицо неоосманских ястребов особенно ясно проявились и в заявлении советника президента Турции Месута Хакки, которое он сделал в конце февраля т. г. в эфире телеканала «A-Haber» после того, как турецкие военные, незаконно пребывающие в сирийской провинции Идлиб, погибли, оказавшись под обстрелом. «Россия будет расчленена изнутри. В России проживает 25 миллионов мусульман. В прошлом мы сражались с Россией шестнадцать раз, мы сделаем это снова, наша месть будет очень страшной», — грозно заявил турецкий чиновник, прихвостен султана.

Все эти тревожные размышления привели меня к вполне однозначному выводу. Да, героический народ Арцаха на поле боя проявит беспримерные боевые качества своих отцов и дедов, далёких предков, однако, не хотелось, чтобы в XXI веке в Нагорном Карабахе повторилась картина Фермопильского сражения 480 г. до н. э., когда (по различным данным) от 5200 до 7700 греков сражались с персидской армией численностью (по оценкам современных историков) в 200−250 тысяч человек. А к третьему дню сражения лишь около 500 спартанцев, феспийцев и фиванцев стояли на смерть, обретя в веках своё бессмертие. Убежден, что при внимательном прочтении открытого письма президента Арцаха Араика Арутюняна Владимиру Владимировичу Путину мы вправе продолжить и завершить письмо его единственно напрашивающейся мыслью, призывом, наконец, просьбой, а именно: мир и безопасность армян Республики Арцах будут гарантированы лишь при условии, когда Российская Федерация возьмёт под своё покровительство Республику Арцах и «не уступит сего протектората никакому третьему Государству». Пусть закавыченные слова, взятые из Статьи III Московского договора 1921 года, не ввергнут в шок современных неоосмамов, особенно султана Реджепа. А выпускник МГИМО, если внимательно поразмыслит, думается, что поймёт — в таком решении заключено как его спасение, так и спасение Азербайджанской Республики, которой Реджеп Тайипович уготовил сюрприз, выражающийся формулой — один народ, одно государство.

Уважаемый читатель, естественно, может поинтересоваться — а как на это среагируют власть предержащие Армении, сам Никол Воваевич, себя любимый. Уже не приходится говорить об армянских почитателях скандинавских миротворцев. Что же, не буду спешить с ответом, ибо время покажет. Я верю в светлое будущее Республики Арцах под протекторатом России, именно России, и только России.

Статью хотелось бы завершить словами истинного и честного друга армянского народа Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, сказанные 29 октября т. г. во время инвестиционного форума «Россия зовёт!» «Мы изначально исходили из того, что нужно говорить — наша позиция является абсолютно открытой — о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определённого режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее. В чём или где это долгосрочное урегулирование, как Вы спросили, — сейчас я подхожу к самой сути Вашего вопроса — в том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны — как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы были бы учтены армянского народа и государства Армения. С тем, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы ещё и возможности для эффективного регионального развития с разблокированием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха, где люди живут достаточно скромно». Вдумайтесь, уважаемый читатель, что эффективное развитие как Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха рассматривается индивидуально.

P. S. А сейчас, уважаемые читатели, представьте на минуту реакцию султана Эрдогана, когда он узнает о том, что Российская Федерация положительно отнеслась к просьбе подавляющего большинства граждан Нагорного Карабаха и согласилась взять под свое покровительство республику Арцах. При этом, уж кто-кто, но турецкий султан вкупе с апшеронским султаном прекрасно осведомлены, что Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах — ред.) никогда не была в составе Азербайджанской Республики. Об этом напоминаю с тем, что с точки зрения Международного права (в случае незадействования двойных стандартов) решение народа Арцаха, подкреплённое референдумом, будет незыблемым и с точки зрения все того же международного права. При этом весьма важно отметить, что вожделенная мечта Реджепа Тайпа Эрдогана — соединить уже давно аннексированную Турцией Нахичеванскую автономную область с Зангеланом, Джабраилом и Физули, то есть с 105 километровой границей с исламской Республикой Иран (до недавнего времени полностью контролируемой Армией обороны Арцаха), при этом подмяв под себя 45 километровую государственную границу Республики Армения с Ираном, окончательно окажется химерой.

Не буду далее возбуждать читателей, а подведу итог моих раздумий. Он будет краток. Россия, и только Россия — гарант сохранения мира в Южном Кавказе. А всё остальное из серии — благими намерениями вымощена дорога в ад.