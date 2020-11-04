Вашингтон, , 17:24 — REGNUM После подсчета 94% голосов избирателей на выборах президента США в штате Мичиган с минимальным отрывом лидирует Джо Байден.

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На данный момент Байден получил 49,3% голосов (2 502 185) в штате, действующий президент Дональд Трамп — 49,1% (2 492 118). После подсчета 91% голосов в штате лидировал Трамп.

Победа Байдена в Мичигане может лишить Трампа 16 голосов выборщиков, и действующий президент может не набрать необходимых для победы 270 голосов представителей штатов.

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