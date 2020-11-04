Москва, , 17:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что цель России состоит не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить своё единство.

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«Мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель — не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя», — сказал глава государства в ходе встречи с представителями религиозных объединений.

Российский лидер подчеркнул, что в данном конкретном случае речь идёт о том, чтобы «укреплять себя духовно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Путин заявил, что межнациональный и межрелигиозный мир для такой огромной страны, как Россия, является основой основ.

По словам российского лидера, в настоящее время в мире происходят перемены глубочайшие перемены и традиционные ценности сталкиваются с серьезными вызовами.

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