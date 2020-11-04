Киев, , 17:01 — REGNUM Причины увольнения с должности первого заместителя главы офиса президента Украины Сергея Трофимова «очевидны».

Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Украинской правде».

Подоляк подчеркнул, что в этом увольнении «нет никакой скрытой интриги».

«Потому что у нас накопились определенные недоработки в региональной модерации, часть из которых негативно сказалась на коммуникациях офиса и местных органов власти», — заявил советник.

Он также заявил о «чрезмерной негативизации отдельных государственных инициатив» со стороны регионов виноват, но добавил, что виноват в таком положении дел не только Трофимов.

Подоляк заявил, что уволенный чиновник «несколько мягковат, чтобы жестко модерировать региональные истории». Он заверил, что Трофимов остается работать в команде президента Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы офиса президента. Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим советником.

Трофимов пришел в политику в 2019 году, а до этого он был исполнительным продюсером проекта «95 квартал».