Москва, , 17:26 — REGNUM Заявление обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году гражданина РФ Олега Пулатова о том, что он не состоял на службе в Вооруженных силах (ВС) РФ в июле 2014 года, а также не имел никаких контактов с российскими должностными лицами, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 4 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«По ошибке или нет, но самолёт сбит, люди погибли. И виновные будут скоро наказаны», — поделилась Татьяна С.

Многие пользователи пришли к выводу, что суд Нидерландов обязан до конца разобраться в деле о крушении самолёта. Но часть из них отметила, что слишком малое внимание орган уделяет украинской стороне, которая должна дать объяснение.

«Голландский суд должен разобраться со всеми обстоятельствами случившегося. Но первый вопрос, с которым они должны разобраться, это: Почему новые украинские власти не закрыли небо для гражданских самолетов над восточными областями? А Олег Пулатов лишь подтвердил слова российской стороны о непричастности Вооруженных сил РФ к конфликту. Остается надеяться на компетентность и беспристрастность следствия. А если суд ищет политические мотивы в этом деле, надо разобраться, кто был заинтересован в обострении конфликта», — написал Юрий Н.

Некоторые комментаторы напомнили, что ранее ВС Украины уже сбивали гражданский лайнер в 2001 году. Кроме того, пользователи отметили, что до сих пор неизвестно нахождение ответственных за полёт MH-17 граждан Украины.

«Ну, конечно, бравым украинским летчикам не впервые чужие боинги сбивать. Вспомните 4 октября 2001 года, авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь», сбитый украинскими ПВО над Черным морем. Это факт всем известный. И еще, хочу спросить здесь тех, кто что-то пытается втиснуть о вине РФ в катастрофе боинга: зачем убили действующих лиц, которые знали правду о трагедии? И украинского диспетчера Анну Петренко, которая вела сбитый Боинг и фиксировала все переговоры, которые вели его лётчики. И летчика Волошина. После катастрофы лайнера оба они сразу же исчезли, и до сих пор не выходят на связь со своими близкими. Голландские следователи искали свидетелей, да так и не нашли. Далеко их спрятали украинские спецслужбы… Глубоко», — считает Татьяна Д.

Тем не менее, ряд комментаторов пришёл к выводу, что России необходимо направить больше сил на то, чтобы доказать свою непричастность к падению лайнера. Более того, у некоторых граждан возникли вопросы к тому, почему Российская Федерация не провела собственное расследование сразу после падения самолета.

«Как доказать свою невиновность РФ? Да очень просто: командира экипажа того самого Бука, который подозревают отправить в суд дать показания, командира той самой бригады откуда этот Бук вместе с ним, чтобы развеяли все сомнения обвинения. Мол, так и так, подозреваемый Бук в этот день был там-то и там-то, вот документы на этот счет, вот экипаж! И ни на какую Украину он не выезжал. Надо это было сделать в первые же дни, как появилась информация, с приглашением иностранных журналистов, которые могли бы посмотреть на тот Бук лично и побеседовать с командиром и экипажем», — написал пользователь Dabin.

Напомним, 3 ноября обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил о том, что он не состоял на службе в Вооруженных силах РФ в июле 2014 года, а также не имел никаких контактов с российскими должностными лицами.