Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Спецслужбы Соединённых Штатов пока не обнаружили серьёзного вмешательства хакеров в ход голосования на выборах главы государства, передаёт 4 ноября телеканал NBC со ссылкой на директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Криса Кребса.

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«Думаю, вы видите результат трёх с половиной лет активного сотрудничества (различных ведомств)», — сказал он.

Кребс добавил, что в сравнении с тем, что было четыре года назад, власти подготовились гораздо лучше.

ИА REGNUM напоминает, ранее 4 ноября действующий президент США Дональд Трамп обратился к нации со словами «мы выиграли везде, мы выиграли всё, мы выиграли даже там, где вообще этого не ожидали». Трамп объявил себя победителем в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине, хотя технически официальный подсчет голосов там еще не закончен.

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