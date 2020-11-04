Москва, , 16:50 — REGNUM Сообщение британского издания The Economist тем, что Россия быстрее всех стран в мире смогла восстановить свой военный потенциал, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 4 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Советская армия до развала СССР была намного сильнее. Предатели армию развалили, продали оружейный уран врагам за копейки, уничтожили по указанию врагов 90 процентов баллистических ракет с ядерными боеголовками, практически уничтожили подводный флот. Остались крохи от былого могущества», — пишет Vladimir L.

Ряд пользователей поделились своими наблюдениями того, в каком на самом деле состоянии пребывает российская армия. По их видению, военная сфера находится не в столь радужном положении, как это представляют себе британские журналисты.

Другие хоть и согласились с мнением журналистов издания, тем не менее, отметили, что им намного приятнее было бы читать о восхищении иностранных журналистов российским образованием, медициной или в целом экономикой.

«Грустно! Если бы он восхитился нашей системой образования, или экономикой или на худой конец здравоохранением, было бы приятно», — написал пользователь под псевдонимом «Джон Саймон».

Но многие пользователи всё же отметили, что российская оборонка на самом деле проделала огромный путь от, практически уничтожения, до серьёзного уровня оснащения, которая становится всё более и более заметной на мировой арене.

«Пора и нам подумать о масштабе проделанной работы. Все-таки молодцы наши! Просто горжусь! Уже и за рубежом эксперты говорят, на сколько наша армия выросла. А это между тем наше лицо перед всем миром. Конечно, я, как мама, ни в коем случае не «за» войну. Не дай Бог, она случится когда-нибудь. Может, даже наоборот, демонстрация нашего оснащения даст понять всем в мире, что с нами шутки плохи. А это стратегически защита границ и территории. И, самое главное, нас, жителей!», — считает Зоя Б.

Напомним, 4 ноября журналисты британского издания The Economist сообщили о том, что Россия быстрее всех стран в мире смогла восстановить свой военный потенциал.