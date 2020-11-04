Киев, , 16:48 — REGNUM Последние события вокруг Конституционного суда Украины (КСУ) связаны с решением, которое суд подготовил по представлению о разъяснении «земельных статей» конституции.

Здание Конституционного суда Украины Dezidor

Об этом заявил судья КСУ Сергей Сас в своем обращении, которое он сегодня, 4 ноября, передал в украинские СМИ.

Сас отмечает, что конституционный суд в закрытом режиме рассмотрел депутатское представление о разъяснении нескольких статей 13 и 14 Конституции Украины, которые касаются земли. По словам судьи, «наблюдатели от власти в суде доложили по инстанциям — а там поняли, что принятие такого решения судом является реальной угрозой для так называемой земельной реформы».

«На самом деле официальное толкование указанных положений конституции обеспечит возврат земельной реформы в конституционное русло и не позволит лишить украинцев «национального богатства, создания крупных землевладельцев и латифундий, а также не допустит лишения права собственности граждан Украины на землю»», — утверждает он.

Также Сас утверждает, что в течение последних трех месяцев началось «беспрецедентное давление» со стороны представителей президента Украины и Верховной рады Украины на суд в целом с целью его дискредитации, и на отдельных судей — «чтобы дестабилизировать работу суда, сделать его недееспособным, сделать невозможным принятие важных решений, в том числе по земельной реформе».

ИА REGNUM напоминает, что еще в мае в Конституционный суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона о продаже земли.

Ранее ряд экспертов и политиков предполагали, что нынешний скандал вокруг Конституционного суда связан с будущим решением суда по земельной реформе.