Киев, , 16:32 — REGNUM Правительство Украины согласовало увольнение руководителей ряда облгосадминистраций — в частности, Одесской, Ивано-Франковской и Сумской.

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Соответствующее решение было принято сегодня, 4 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что у нас нет касты неприкасаемых… если чиновник демонстрирует некачественную, неэффективную работу, или где-то не дотягивает — будут кадровые изменения», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Какие конкретно есть претензии к увольняемым губернаторам, глава правительства уточнять не стал.

Напомним, что ранее представители центральной власти Украины, включая президента Зеленского, допускали кадровые решения в отношении губернаторов по итогам местных выборов.