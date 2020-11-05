Москва, , 01:34 — REGNUM Ставшее явным решение России не ввязываться безоглядно в конфликты на постсоветском пространстве, вызывает бурю комментариев об «успехе недругов России», якобы забирающих ее стратегические возможности. О том, почему такой взгляд на происходящее вблизи российских границ в корне неверен, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Утверждения об успехе пресловутых «шести ударов ЦРУ» основываются на представлении о том, что Россия должна мертвой хваткой вцепиться в бывшие советские республики и не отпускать их несмотря на любые ресурсные и имидживые потери. Но зачем это нужно России, авторы комментариев в стиле «все пропало» не объясняют.

А ведь опыт республик Прибалтики или Украины по «дружбе с Европой» явно свидетельствует о губительности такого выбора для стран. Так что время работает на Россию и угрозы «сбежать на Запад», которыми ее пытаются шантажировать соседи, уже перестали действовать.

Читайте статью Александра Запольскиса «Сказка про шесть ударов ЦРУ по России».