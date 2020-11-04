Киев, 4 ноября 2020, 16:25 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время заседания парламента предложил единственно правильный сценарий выхода из ситуации, сложившейся вокруг Конституционного суда, который поддерживают все, включая Венецианскую комиссию, но кроме «Слуг народа».
Об этом заявил в своем комментарии 4 ноября украинский политолог Михаил Чаплыга.
Эксперт напомнил, что конституционное право — это та отрасль, в которой власти следовало бы прислушаться к Медведчуку, ведь он является одним из «отцов» нынешней Конституции Украины.
«Единственный здравый сценарий — «когда не знаешь, как поступить, поступай по закону». Конституционный суд признал неконституционными контрольные полномочия антикоррупционных и наказание за неверную декларацию? Хорошо! КС — это истина в последней инстанции. Так соберите Раду и примите новые законы — чтобы и содержание, и процесс принятия отвечали Конституции… В Раде такой сценарий был предложен. Нет, не «слугами». Этот вполне очевидный вариант предложил Медведчук. В чем, в чем, а в конституционном праве он разбирается на отлично — как никак, а он тоже один из отцов Конституции. Кстати, его модель парламентско-президентской республики действует уже более 10 лет, мы и сейчас по ней живем», — отмечает Чаплыга.
Он подчеркнул, что позиция Медведчука в этом вопросе полностью совпадает с позицией, ранее высказанной Венецианской комиссией.
«Прогнозирую — чем дальше, тем больше будет сторонников этого сценария. Тем более что позиции Венецианской комиссии и Медведчука звучат в унисон — они сразу назвали поведение Зеленского и «зеленой» гоп-компании «грубым нарушением конституции», — резюмировал политолог.
ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук заявил, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала письмо к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского, которым планируется разогнать нынешний состав Конституционного суда. В частности, в письме подчеркнули, что прекращение полномочий судей является грубым нарушением конституции и основополагающего принципа разделения власти. Комиссия уверена, что нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией.