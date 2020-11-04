Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили бессимптомно переболел COVID-19. Об это он заявил 3 ноября в эфире грузинского телеканала «Пирвели».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

"Я переболел этим вирусом несколько недель назад, перенёс легче легкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным», — сказал политик.

По словам Саакашвили, он узнал о своей болезни уже после того, как сделал анализ, выявивший у него антитела.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что в стране не планируют вновь вводить жёсткий карантин, однако могут его усилить, если заболеваемость продолжит расти.

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