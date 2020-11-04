Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Насколько можно сейчас судить, Джо Байден, скорее всего, выиграет выборы, — но что тогда? Этим вопросом задается нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман в своем твиттере 4 ноября.

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«Какие ужасные выборы», — пишет Кругман, считая, что хорошая новость заключается в том, что если Байден действительно победил, США избежали немедленного обвала в авторитаризм. Но сможет ли Байден управлять страной? Он, вероятно, столкнется с республиканским Сенатом, где будут безжалостно саботировать все, что он делает: «Это означает отсутствие эффективного ответа на взрывающуюся пандемию. Никакой материальной поддержки для тех, кто остался без средств к существованию. Никакой инфраструктуры. Никаких действий в отношении климата».

Говоря про «крайне непредставительный характер Сената», Кругман пишет, что такое положение дел придает сил довольно большому меньшинству избирателей, которым нравится авторитарный стиль, — а в их число, «как это ни шокирует, входят не только белые парни в закусочных, но и многие латиноамериканцы».

Если предположить, что будет, если победит Байден? «Полиция мысли» не будет арестовывать журналистов и ученых, чего Кругман, по его словам, действительно боялся. «Но Америка будет все больше и больше походить на несостоявшееся государство. Борьба за правду и справедливость должна продолжаться. Но это будет гораздо мрачнее, чем казалось всего 24 часа назад», — заключает ученый.