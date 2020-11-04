Киев, 4 ноября 2020, 15:47 — REGNUM Правительство Украины не намеренно вновь вводить жёсткий карантин. Об этом заявил 4 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Шмыгаль добавил, что дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может заставить власти ужесточить карантин.
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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что правительство Украины может ввести в ближайшее время «карантин выходного дня».
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