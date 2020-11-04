Ереван, , 15:39 — REGNUM В министерстве юстиции Армении рассматривают вопрос об отправке заключенных на фронт при их желании «принять участие в защите родины». Об этом 4 ноября на брифинге заявил министр юстиции Рустам Бадасян.

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По словам министра, хоть пенитенциарные учреждения и находятся в ведении возглавляемого им министерства, но для того, чтоб заключенный добровольно отправился на фронт необходимо изменить ему меру пресечения, а эти вопросы находятся в ведении генеральной прокуратуры.

«Генпрокуратура должна представить ходатайство об изменении меры пресечения в отношении заключенных, после чего если она будет пересмотрена, желающие смогут принять участие в защите родины», — цитирует Бадасяна информационное агентство «Новости-Армения».

Министр также сообщил, что никаких конкретных данных на текущий момент по этому вопросу нет, но определенные процессы идут.

«Мы являемся сторонниками любого искреннего побуждения, если оно направлено на защиту родины», — подчеркнул министр.

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