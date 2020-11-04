Киев, , 15:38 — REGNUM На аэродроме Национальной гвардии Украины в Киеве состоялась торжественная встреча боевика Виталия Маркива, прилетевшего из Италии. Видеозапись опубликовала уполномоченная Верховной рады по правам человек Людмила Денисова 4 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

3 ноября апелляционный суд Италии оправдал боевика, обвинённого в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его российского переводчика, журналиста Андрея Миронова.

4 ноября гражданин Италии Маркив вылетел на Украину в сопровождении Денисовой и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. На аэродроме он дал короткую пресс-конференцию. Маркив сообщил, что намерен продолжить военную карьеру на Украине.

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал фотографии, найденные следователями на телефоне Маркива. На них боевик позирует вместе с «побратимами» на фоне символики Третьего рейха, а также возле тел участников гражданской войны в Донбассе.

Напомним, ранее итальянский суд пришёл к выводу, что Маркив в 2014 году координировал миномётный обстрел в районе Славянска, вследствие которого погибли люди и приговорил боевика к 24 годам тюрьмы, однако апелляционный суд вынес иное решение.

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