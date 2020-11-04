Брюссель, , 15:18 — REGNUM Европейская комиссия не будет комментировать выборы президента США до объявления официальных результатов. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

«Мы, как и все, ждём, когда будут объявлены официальные результаты… Мы примем любое решение, которое будет объявлено официальными властями США и, думаем, что это должны сделать и все остальные», — заявил Мамер.

Издание Politico отмечает, что этот комментарий стал косвенным ответом Еврокомиссии на преждевременное заявление премьер-министра Словении Янеза Янши. Ранее он поздравил кандидата от республиканцев Дональда Трампа с победой на президентских выборов в США задолго до объявления окончательных результатов.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Для окончательного подсчёта голосов может потребоваться несколько дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США сложилась взрывоопасная политическая ситуация из-за борьбы вокруг итогов президентских выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны ФРГ заявили о взрывоопасной политической обстановке в США