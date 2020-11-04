Киев, , 15:18 — REGNUM «Карантин выходного дня», который могут ввести на Украине, ограничит, прежде всего, работу торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 4 ноября в комментарии телеканалу «Суспильне».

"Карантин выходного» дня будет касаться определённых сфер, в которых наблюдается наибольшее скопление людей. Это развлекательная сфера, концерты, театры, ТРЦ и заведения общественного питания», — рассказал он.

При введении такого карантина будут закрыты торгово-развлекательные центры, а заведения общепита начнут работать только на вынос, сообщил чиновник. Он также отметил, что людям будет разрешено выходить из дома.

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Ляшко добавил, что вопрос введения нового вида карантина будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правительства.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов допустил введение новых ограничений, которые будут действовать только по выходным.

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