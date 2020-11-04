Севастополь, , 14:46 — REGNUM Настоящей территорией страха является не Крым, а Украина, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина 4 ноября РИА Новости.

Крымский мост из космоса Иван Шилов © ИА REGNUM

Гридчина отреагировала на слова первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая на полях очередной сессии Генассамблеи ООН заявила, что Крым является «полуостровом страха», на котором продолжаются «репрессии против граждан Украины».

«Настоящая территория страха — это Украина», — ответила глава украинской общины Крыма.

Она напомнила, что на Украине ущемляются права русскоязычного населения и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Гридчина добавила, что подобные заявления показывают, что Джапарова была назначена на свою должность не из-за профессиональных качеств, а исключительно по политическим мотивам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия ведёт политику «активной колонизации» в Крыму.