Киев, , 14:47 — REGNUM Верховная рада Украины приняла за основу законопроект, которым предусматривается внесение в государственный земельный кадастр сведений о государственной границе.

Украинский пограничный столб Arnaud DG

Соответствующее решение на заседании сегодня, 4 ноября, поддержали 276 народных депутатов Украины при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рада рассматривает данный законопроект по представлению правительства.

При обсуждении инициативы глава комитета Рады по вопросам аграрной политики Николай Сольский сообщил депутатам, что ранее этот вопрос парламент никогда не рассматривал.

«Де-факто и де-юре у нас в кадастре границы не отмечены. Они только есть в натуре», — сказал Сольский.

Согласно инициативе, в земельный кадастр вносятся следующие сведения о государственной границе Украины: полные названия сопредельных государств; графическое изображение линии государственной границы; координаты пограничных знаков и поворотных точек; информация о документах, на основании которых установлена государственная граница; данные о демаркации (редемаркации, делимитации) государственной границы Украины.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине активизировалась работа над государственным земельным кадастром после принятия закона о продаже земли. Ожидается, что рынок земли начнет функционировать в стране летом следующего года.