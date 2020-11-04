Киев, , 14:49 — REGNUM Заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов уволен со своего поста. Об этом сказано в указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном 4 ноября на официальном сайте главы государства.

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником. О причинах такого решения ничего не известно.

Ранее Трофимов отвечал за региональную политику офиса президента Украины. По данным издания «Новое время», теперь его обязанности взял на себя заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан назвал итоги местных выборов на Украине личным поражением Зеленского.

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