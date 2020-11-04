Киев, , 14:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя руководителя офиса президента Сергея Трофимова.

Соответствующий указ был подписан сегодня, 4 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту документа, Трофимов уволен с должности согласно поданному им заявлению.

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником.

Никаких комментариев относительно этой кадровой ротации офис президента пока не делал.

Стоит отметить, что ранее ряд СМИ сообщали, что Трофимову грозит увольнение из-за неудовлетворительной работы офиса президента с главами областных госадминистраций и, как следствие, провала партии «Слуга народа» на местных выборах.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Трофимов в прошлом был исполнительным продюсером проекта «95 квартал» и был назначен в офис президента Зеленского в мае 2019 года.