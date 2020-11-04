Варшава, , 14:28 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал возможные итоги выборов президента США в 2020 году. По мнению дипломата, результаты кампании никак не повлияют на польско-американский союз. Об этом передает Forsal.

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Так, глава МИД Польши подчеркнул, что «польско-американский союз имеет системное измерение, поэтому результат президентских выборов в США никак не повлияет на хорошие отношения между двумя странами».

«Польско-американские отношения сейчас настолько прочны, есть так много реализованных и реализующихся общих проектов, что этот наш альянс имеет системное измерение в международных отношениях. Конечно, если в Вашингтоне приходит новая администрация, наступает определенный период для знакомства, но с учетом уровня нашего взаимодействия это происходит легко. Поэтому при любом исходе выборов в Штатах наши союзные отношения сохранятся», — подчеркнул Рау.