Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от Республиканской партии страны, и кандидат от американской Демпартии Джозеф Байден сравнялись по числу отданных за них голосов в штате Невада после обработки 86% бюллетеней. Это следует из предварительных данных.

Республиканская и Демократическая партии США Todayifoundout.com

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Отмечается, что на этот момент за Байдена и за Трампа в штате отдало свои голоса по 49% избирателей, имеющих право на голосование.

При этом победитель в штате сможет рассчитывать на 6 голосов выборщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Пенсильвании Том Вольф раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа за слова о победе, так как в штате еще продолжается подсчет голосов.