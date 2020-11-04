Кишинёв, , 14:22 — REGNUM Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду согласилась на дебаты со своим конкурентом Игорем Додоном, которые должны состояться на нейтральной площадке. Об этом она сообщила 4 ноября в ходе брифинга, сообщает Point.md.

По словам Санду — единственные дебаты, в которых должен принимать участие Игорь Додон — «это дебаты с прокурорами».

«Из уважения к гражданам я пойду на дебаты на нейтральной площадке», — заявила политик, добавив, что подробности относительно проведения дебатов будут определены и о них объявят позже.

Читайте также: Додон заявил о намерении провести дебаты с Санду на нейтральной платформе

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября во время пресс-конференции Игорь Додон заявил о намерении провести дебаты с Майей Санду на нейтральной платформе, отметив, что ему с Санду «есть о чем поговорить».

Напомним, 1 ноября в Молдавии состоялись выборы президента. Первое место по итогам первого тура голосования заняла Майя Санду, второе — Игорь Додон. 15 ноября должен состоятся второй тур голосования.