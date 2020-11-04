Калуга, , 14:04 — REGNUM 4 ноября, в День народного единства, губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил организацию медицинской помощи калужанам на дому и лично помог врачам Калужской городской больницы №5 добраться до пациентов, нуждающихся в медпомощи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Владимир Шапша Фото из социальной сети губернатора Владислава Шапши

Губернатор отметил, что сегодняшний праздник мы встречаем в сложное время, но известно, что народы нашей страны всегда объединялись для свершения благих дел и для борьбы с угрозами.

«Болезнь угрожает нашему здоровью и образу жизни. Она поражает всех, и бороться с ней можно только совместно. Так что сегодня мы, как и многие калужане, решили подставить плечо нашим врачам, помочь им в их тяжелой работе. Для этого взяли еще одну машину из гаража правительства области и сейчас поедем в больницу, чтобы начать развозить медиков по вызовам на дом», — сказал Владислав Шапша.

Вместе с ним на вызовы были направлены заместитель главного врача по медицинской части и главная медсестра учреждения. Предварительно глава региона прошел инструктаж и получил средства индивидуальной защиты. На каждом адресе врачи посещали пациентов в квартирах, выполняли необходимые процедуры, изолировали использованные СИЗы, проводили дезинфекцию и возвращались в автомобиль. Водитель ждал их возвращения у подъезда.

Губернатор Владислав Шапша попросил калужан не забывать о мерах предосторожности, носить маски, чтобы защититься от коронавируса, а также пожелал землякам крепкого здоровья и взаимопонимания землякам.