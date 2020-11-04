Кишинёв, , 13:52 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его команда имеет в распоряжении доказательства того, что граждан Молдавии, которые проживают в странах Европейского Союза организованно доставляли на избирательные участки в день голосования на выборах президента. Об этом молдавский лидер заявил 3 ноября в эфире программы Acces Direct на NTV, сообщает Newsmaker.md.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Президент Молдавии также заявил о двойных стандартах «некоторых внешних партнеров» и посольств, сделавших выводы о подкупе избирателей из Приднестровья, на основании «лживых заявлений некоторых конкурентов» и «не заметивших» инциденты с блокированием дорог. Он также подчеркнул, что жителей Приднестровья организованно на избирательные участки не доставляли, а они самостоятельно добирались на избирательные участки на личных транспортных средствах.

«Но, если мы покажем видео и фото, как автобусы привозят избирателей на участки в Германии, Италии и так далее, какова будет их позиция? Нам просто невыгодно сейчас это показывать. Но мы покажем, как массово привозят людей на избирательные участки в странах ЕС», — заявил Додон.

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Напомним, 1 ноября в Молдавии состоялись выборы президента Молдавии, в результате которых в первом туре победу одержала глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду, за которую проголосовали 36,16% избирателей. 15 ноября состоится второй тур выборов, в который также выходит действующий президент Молдавии Игорь Додон, за которого проголосовали 32,61% избирателей.

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