Бишкек, 4 ноября 2020, 13:35 — REGNUM Председатель общественного объединения «Апрель», политолог Бакыт Бакетаев подал в центральную избирательную комиссию заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Киргизии.

В ЦИК отмечают, что 62-летний Бакетаев баллотируется на высший государственный пост в качестве самовыдвиженца.

Напомним, что ранее в центризбирком подали заявления об участии в президентских выборах еще пять кандидатов:

  • ушедший в отставку из-за «Капового скандала» экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,
  • объявивший себя богом бизнесмен Арстанбек Абдылдаев,
  • председатель ОО «Лига-Антикризис» Назарбек Нышанов,
  • обвинявший USAID в ростовщичестве и попытке подорвать экономику Киргизии экономист Кубан Чороев,
  • осужденный за попытку насильственного захвата власти экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов.