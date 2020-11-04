Бишкек, 4 ноября 2020, 13:35 — REGNUM Председатель общественного объединения «Апрель», политолог Бакыт Бакетаев подал в центральную избирательную комиссию заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Киргизии.
В ЦИК отмечают, что 62-летний Бакетаев баллотируется на высший государственный пост в качестве самовыдвиженца.
Напомним, что ранее в центризбирком подали заявления об участии в президентских выборах еще пять кандидатов:
- ушедший в отставку из-за «Капового скандала» экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,
- объявивший себя богом бизнесмен Арстанбек Абдылдаев,
- председатель ОО «Лига-Антикризис» Назарбек Нышанов,
- обвинявший USAID в ростовщичестве и попытке подорвать экономику Киргизии экономист Кубан Чороев,
- осужденный за попытку насильственного захвата власти экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов.