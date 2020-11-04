Иерусалим, , 13:32 — REGNUM Амит Сигал, один из ведущих политических репортеров Израиля, заявил, что предпочел бы, чтобы Дональд Трамп победил на выборах. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

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Вместе с тем, говорит репортер 12 Канала, Трамп поспешил со своей победной речью.

«Как и большинство жителей Израиля, я был бы очень рад, если бы Трамп стал президентом США. Но его выступление сегодня утром было самым позорным с тех пор, как он пришел в политику. Под видом заботы о каждом голосе он пытается предотвратить подсчет демократических голосов, которые все еще ждут своего часа», — возмущается Сигал.

По его словам, вместо того, чтобы ждать результатов — которые, возможно, будут в его пользу, — он пытается задать установку, которая в настоящее время является ложной. Любой, кто ему аплодировал, будет знать, что он не борется с фейками, подчеркивает Сигал.

«Звуковая часть сообщения была доверительной и оптимистичной, как обычно. Но полной картины не случилось: в глазах Трампа очевиден страх поражения. Победитель выглядит не так. Даже если он победит, так выглядит неудачник», — пишет Сигал.