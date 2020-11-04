Бишкек, , 13:26 — REGNUM Генпрокуратура Киргизии продолжит попытки добиться экстрадиции двух беглых экс-президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, а также других заочно осужденных бывших высокопоставленных чиновников. Об этом на пресс-конференции заявил новый генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

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По его словам, также надзорное ведомство намерено и дальше пытаться вернуть деньги, выведенные из Киргизии в другие страны бывшими главами государства, их родственниками и людьми из их окружения.

«До этого генеральная прокуратура вела работу в этом направлении, и будет продолжать ее», — резюмировал Зулушев.

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта 2005 года в Киргизии произошла «Тюльпановая революция» — госпереворот, во время которого оппозиция свергла первого президента республики Аскара Акаева. Акаев бежал из страны и поселился в Москве, где продолжил научную и преподавательскую деятельность.

7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в ходе которой был свергнут второй президент страны Курманбек Бакиев, сбежавший впоследствии со своей гражданской супругой и детьми в Минск и получивший белорусское гражданство.

Судебные органы Киргизии неоднократно заочно приговорили Бакиева и его родственников к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений. Однако так и не смогли добиться экстрадиции экс-главы государства из Белоруссии.