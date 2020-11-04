Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Кандидат от демократов Джозеф Байден лидирует на президентских выборах в США с 224 голосами выборщиков против 213 у республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Джо Байден Whitehouse.gov

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Представленные издание данные актуальны на 13:00 мск. Для победы на президентских выборах в США кандидату нужно получить 270 голосов выборщиков.

По данным Washington Post, победитель ещё не определён в штатах Невада, Аризона, Мичиган, Мэн, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия и Аляска. В четырёх из этих штатах лидирует Байден, в пяти — Трамп.

Издание отмечает, что для окончательного подсчёта голосов может потребоваться несколько дней. Подсчёт голосов осложняется тем, что из-за эпидемиологической ситуации большая доля избирателей голосовала удалённо по почте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным агентства The Associated Press по состоянию на 12:30 мск Джозеф Байден лидирует с 238 голосами выборщиков против 213 у Дональда Трампа.

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