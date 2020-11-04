Киев, , 13:15 — REGNUM 59% жителей Украины негативно восприняли решение Конституционного суда страны (КСУ), отменившее действие статьи Уголовного кодекса о недостоверном декларировании. Об этом сообщила 4 ноября социологическая группа «Рейтинг» на своём официальном сайте.

11% опрошенных отнеслись позитивно к решениям КСУ, 25% — нейтрально.

39% респондентов уверены, что хорошо знают суть решения КСУ. Среди них доля тех, кто негативно отнёсся к решению суда, составляет 83%.

Недоверие к КСУ выразили 60% опрошенных, отметили социологи. Такое же число опрошенных поддерживает законопроект, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским об отставке судей КСУ.

Напомним, опрос проводился 2−3 ноября 2020 года. Всего было порошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Европарламенте призвали власти Украины решать конфликт с Конституционным судом законными методами, а законопроект Зеленского назвали «очень сомнительным делом».

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