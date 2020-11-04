Вашингтон, , 12:40 — REGNUM На президентских выборах в США лидирует Джозеф Байден с 238 голосами выборщиков против 213 у Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

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Агентство приводит данные, актуальные на 12:30 мск 4 ноября. В Associated Press отмечают, что результаты о победе кандидата в том или ином штате засчитывают только тогда, когда у отстающего кандидата не остаётся шансов набрать требуемое для победы количество голосов.

Всего для победы кандидат в президенты США должен набрать 270 голосов выборщиков. Победитель ещё не определён в ряде штатов, включая Неваду, Висконсин, Мичиган, Пенсильванию, Северную Каролину, Джорджию и Аляску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в выборном штабе Джозефа Байдена заявили об уверенности в его победе на президентских выборах. Ранее аналогичное заявление сделал и другой кандидат в президенты США — Дональд Трамп.

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