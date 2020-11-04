Киев, , 12:34 — REGNUM В Европарламенте опровергли информацию о том, что поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского касательно роспуска Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом заявила заместитель главы делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон 3 ноября в интервью Deutsche Welle.

По её словам, законопроект, внесённый Зеленским на рассмотрение Верховной рады, является «очень сомнительным делом». Еврочиновник сослалась на выводы Венецианской комиссии, которая призвала президента Украины «не отвечать нарушением права на нарушение права».

«Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд… Нельзя вылечить антиконституционные постановления Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной рады», — заявил постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер.

Парламентарии отметили, что состав КСУ следует обновлять исключительно законным путём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КСУ было передано обращение, подписанное 226 депутатами Верховной рады Украины. В нём часть судей призвали добровольно уйти в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: 226 депутатов Рады призвали часть судей КСУ уйти в отставку