Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Заявления действующего президента США Дональда Трампа о прекращении подсчета голосов избирателей являются «возмутительными». Об этом 4 ноября говорится в заявлении менеджера кампании кандидата в американские президенты Джозефа Байдена, Джен О'Мэлли-Диллон, опубликованном выборным штабом данного кандидата.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Они (заявления Трампа — ред) возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан», — говорится в сообщении менеджера.

Также О'Мэлли-Диллон назвала заявления «беспрецедентными», так как, по ее мнению, никогда истории страны президент США не пытался лишить американских граждан права голоса на общенациональных выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Facebook заявили, что Заявления действующего президента США Дональда Трампа о его победе на выборах президента США являются «преждевременными» и потому социальная сеть Facebook будет давать напоминания о том, что подсчет голосов еще ведется.