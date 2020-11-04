Киев, , 12:23 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины передали в Конституционный суд Украины (КСУ) заявление, в котором призвали судей уйти в отставку. Об этом сообщил 4 ноября официальный Telegram-канал партии «Слуга народа».

В сообщении сказано, что документ подписали 226 депутатов парламента. Обращение адресовано не всем судьям, а только 11 из них — тем, кто поддержал отмену статьи о недостоверном декларировании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная рада пока что не будет рассматривать законопроект об отставке состава КСУ, поданный на рассмотрение президентом Украины Владимиром Зеленским.

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