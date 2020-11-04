Воронеж, , 12:11 — REGNUM Беречь здоровье и бодрость духа призвали жителей Воронежской области губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Владимир Нетёсов в своём поздравлении с Днём народного единства. Текст поздравления 4 ноября размещён на портале правительства региона.

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«Поздравляем вас, уважаемые земляки, с Днем народного единства! Больше четырех веков назад предки показали нам один из выдающихся примеров сплоченности. Тогда она помогла, казалось бы, в безвыходной ситуации победить польских интервентов и отстоять независимость страны», — говорится в поздравлении.

Руководство региона подчёркивает, что и сегодня сплоченность помогает бороться с пандемией, которая также будет побеждена.

«Спасибо вам, дорогие воронежцы, за все усилия ради своих близких и всего общества, за понимание, гражданскую сознательность, веру в себя, страну и наш регион. Берегите, пожалуйста, свое здоровье, бодрость духа и умение радоваться жизни! Нас непременно ждут новые успехи и мирные общенародные победы!» — обращаются глава региона и председатель облдумы к жителям.

Государственный праздник День народного единства отмечается в России 4 ноября. В этом году в большинстве регионов основные праздничные мероприятия проводятся в онлайн-режиме.