Москва, , 12:22 — REGNUM Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он победил на выборах главы государства, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 4 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Дональд Трамп Gage Skidmore

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"Старинная поговорка. Побеждён тот, кто чувствует себя побеждённым. Поэтому ори, что ты победил, ещё до начала сражения», — написал Йося Б.

Многие комментаторы оказались рады словам Трампа о его победе. По их мнению, данный кандидат является лучшим представителем среди всех президентов Америки за последнее время.

«Один из лучших президентов США во все времена. Обеспечил устойчивый рост экономики внутри страны, после бардака Обамы. Не дал рухнуть США во время кризиса Ковид-19 и последующих либерально-анархистских погромов, не развязал ни одной войны за своё правление, перевёл финансовое бремя военных расходов на остальных членов НАТО, начал сокращать военные базы и, самое главное, сделал процветание граждан США своей основной целью», — пишет Леонид С.

Часть пользователей отметила, что фигура Трампа оказалась одной из немногих в американской политике, которая сопротивляется либерализму и негативным тенденциям в обществе США. Граждане выразили поддержку действующему президенту Соединённых Штатов.

«Молодец! После всех вытащенных на свет списков педофилов и борьбы, хотя бы и поверхностной, с глубинным государством, Трамп пока остается единственной надеждой всех, кто понимает, какое зло несет либерализм миру», — пишет пользователь L R.

Другие обратились к биографии соперника Трампа на выборах Джо Байдена. По их видению, данная фигура является профессиональным политиком, призванием которого является лезть вверх по карьерной лестнице вне зависимости от его профессиональных качеств или стремления помочь своему народу.

«Почитал про Байдена. В 30 лет стал сенатором. Интересно как. Шел мимо сената, увидел вакансию? Чем занимался до этого, не известно. Дед или прадед был сенатором. Становиться понятнее причина его продвижения в карьере. Профессия политик — это как домохозяйка. Нет такой профессии. У руля должны стоять люди способные изменить мир, умеющие создавать рабочие места. Уметь выводить компании, города и страны из кризисов. Создавать что-то новое. Улучшать жизнь граждан, а не быть кассиром бюджета страны. Распределяя на свое усмотрение. Сегодня вся власть в Мире, сосредоточена по принципу силы (Деньги, Армия). Никакой демократии, социализма или справедливости нет. Кто бы не победил в США, победят деньги», — считает пользователь bubakra.

Напомним, 4 ноября действующий президент республиканец США Дональд Трамп о том, что он победил на выборах главы государства, опередив своего соперника от Демократической партии Джо Байдена.