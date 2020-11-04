Киев, , 11:56 — REGNUM У пропрезидентского большинства в Верховной раде сейчас нет голосов, нет силы и понимания «что дальше», заявил в своем комментарии 4 ноября украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.

Эксперт напомнил, что президент «давит и угрожает» депутатам «Слуги народа» в кратчайшие сроки роспуском.

«Голосов нет. В деле олигархи, которые формировали список «Слуги народа»… За кулисами — большой консилиум олигархов. Они за пару недель треснут власть сильно. Уже сейчас слова судей — в большей мере ультиматум», — отметил Раимов.

Он задался вопросом, насколько депутаты «Слуги народа» готовы стать сопричастными к тому, что возможно назовут «переворотом и узурпацией».

«Депутатам не завидую. Между молотом и наковальней, когда ваши мечты о большом политическом будущем трещать… Не хотели же, чтобы на вас давили, чтобы разделяли с вами ответственность. А к народу взывать сложно — уже не 70% поддержки, как это было осенью прошлого года», — добавил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что профильный комитет Верховной рады даже не рассматривал законопроект Зеленского об увольнении нынешнего состава Конституционного суда через решение парламента. Соответственно, о рассмотрении инициативы в сессионном зале речь не идет.

Накануне один из лидеров «Слуги народа» в Раде, депутат Александр Качура заявил, что он поддерживает президента Зеленского в противостоянии с Конституционным судом, но не вполне согласен с теми методами, которые предлагает глава государства.