Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Намёк на то, что победа Джо Байдена выгодна Китаю, сделал сын действующего американского президента Дональд Трамп-мл 4 ноября в своем твиттере.

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«Сколько голосов коллегии выборщиков получит Байден, когда он победит в Китае?», — задает провокационный вопрос Трамп-младший на фоне того, как в США активно обсуждают, какой из кандидатов в каком из штатов победил.

Всего за несколько часов твит Трампа ретвитнули более 15,6 тысяч пользователей, включая американских политиков, сообщение получило наряду с более чем ста тысячами «лайков» также множество комментариев. В том числе гневных, разыгрывающих уже подведшую демократов карту про якобы «российское вмешательство» на стороне Дональда Трампа.