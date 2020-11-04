Киев, , 11:39 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины ищут варианты оптимального выхода из конституционного кризиса, а предложение президента Зеленского о разгоне нынешнего состава Конституционного суда является «крайним вариантом».

Об этом в эфире украинского телевидения 4 ноября заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Политик отметил, что есть более «мягкий» вариант развития событий, а есть более «ответственный и жесткий».

«Соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций — как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть все в правовое русло», — заявил он.

Предложение Зеленского об увольнении судей через решение парламента, добавил Арахамия, это «крайне эффективное воспитательное оружие, но уже для тотального исправления ситуации».

Глава фракции подчеркнул, что соответствующий законопроект президента профильный парламентский комитет пока не рассматривал, соответственно, о голосовании в сессионном зале речь пока не идет.

ИА REGNUM напоминает, что накануне народные депутаты парламентских фракций и групп призвали судей Конституционного суда Украины для урегулирования кризиса добровольно уйти в отставку.

Зеленский предлагает депутатам уволить судей своим решением, но по законодательству у парламента нет таких полномочий.