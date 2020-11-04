Бишкек, , 11:35 — REGNUM Новым спикером парламента Киргизии избран Талант Мамытов, сообщает 4 ноября информационное агентство 24.kg.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

Соответствующее решение было принято на заседании парламента в государственной резиденции «Ала-Арча». Кандидатуру Мамытова поддержали сто депутатов, один депутат проголосовал против.

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Напомним, ранее бывший спикер парламента Канат Исаев подал в отставку в связи с тем, что он будет баллотироваться в президенты на досрочных президентских выборах, назначенных на 10 января 2021 года.