Киев, , 11:36 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко встретился с послами стран «Большой семёрки» (G7), а также с представителем Евросоюза. Об этом сообщила 4 ноября пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники встречи обсудили итоги местных выборов на Украине, а также конституционный кризис в стране.

Порошенко рассказал об успехах своей партии на выборах, подчеркнул важность выполнения Минских соглашений и поблагодарил G7 за помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса.

Иностранные представители заявили о необходимости продолжения реформ на Украине, особо акцентировав внимание на реформе судебной системы и борьбе с коррупцией.

Событие прокомментировал журналист телеканала «НАШ» Максим Назаров:

«А в качестве кого перед послами предстал Порошенко? В качестве «отца нации», спасителя или лидера совсем не многочисленной фракции в парламенте?», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о том, что депутаты Верховной рады рассчитывают на мягкое решение конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и членами Конституционного суда Украины.

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