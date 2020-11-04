Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от американской Республиканской партии, является лидером в пяти штатах страны, в которых ещё ведется подсчет голосов избирателей. Это следует из предварительных результатов подсчета голосов.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, у нынешнего американского лидерана данный момент 56,1% в штате Пенсильвания (20 выборщиков) после подсчета 64% бюллетеней; ещё 53,4% в штате Мичигане (16 выборщиков), где посчитан 71% голос избирателей; ещё 50,1% в штате Северная Каролина (15 выборщиков) после подсчета 94% голосов; ещё 56% в штате Джорджии (16 выборщиков) после подсчета 80% изибрательных бюллетеней и ещё 51,3% в штате Висконсине (10 выборщиков), в котором подсчитали 91% из числа проглосовавших.

Кроме того, Трамп опережает Байдена в одном из округов штата Мэн, что дает победившему там один голос выборщика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава разведкомитета Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что президентство Дональда Трампа войдет в печальные страницы американской истории.