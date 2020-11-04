Варшава, , 11:20 — REGNUM 4 ноября стартовала двухдневная научная конференция «Формы порабощения во время Второй мировой войны на польских землях, оккупированных немцами в 1939−45 годах: лагеря, гетто и тюрьмы». Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Главные ворота концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим, Польша)

Во время мероприятия, организованного Институтом имени Пилецкого, 40 исследователей из научных учреждений Польши поделятся результатами своих исследований о немецких репрессиях. В связи с пандемией конференция пройдет в онлайн-формате.

Директор Института имени Пилецкого Войцех Козловский объясняет, что во время докладов ученые проанализируют формы порабощения поляков и евреев во время немецкой оккупации территории нынешней Польши. Во время этой встречи исследователи также рассмотрят «события оккупации во время Второй Мировой войны так, как их понимали польские граждане, и так, как их понимали немецкие каратели».

Исследователи обсудят функционирование трудовых лагерей, концентрационных лагерей и лагерей смерти, гетто, тюрем, а также опыт повседневной оккупации, сопровождаемой страхом, эксплуатацией и отсутствием свободы.