Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Служить жителям штата Аризона — большая честь, написала в твиттере конгрессмен Дебби Леско в связи со своим переизбранием в Палату представителей США.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Бога. И избирателей, которые вновь оказали мне честь представлять их в Конгрессе», — говорит политик.

По словам Леско, она с радостью ожидает «продолжения ежедневной битвы».

Накануне выборов, которые состоялись 3 ноября, Леско написала, что горда рейтингом «Очень консервативного» политика, который присовоила ей общественная организация «Совет семейных исследований». Политик объявила, что и далее намерена защищать свободу вероисповедания и право на жизнь.