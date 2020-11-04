Калуга, , 11:15 — REGNUM Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем народного единства.

Юрий Моисеев Пресс-служба Городской думы Калуги

Дорогие калужане! От имени депутатов Городской Думы сердечно поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник — дань уважения славному прошлому нашей страны и символ веры в завтрашний день. Общие цели не раз объединяли наш многонациональный народ, помогали пережить трудные времена, давали стимул к дальнейшему созиданию. И сегодня благодаря совместному труду всех калужан наш город преображается, становится более комфортным и благоустроенным.

Уважаемые земляки! В этот день я желаю вам счастья и благополучия, успехов в работе и во всех ваших начинаниях, взаимоуважения и доброты друг к другу! Мира нашему общему дому!