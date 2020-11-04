Москва, , 11:08 — REGNUM Заявление кандидата в президенты Дональд Трампа о его победе — безусловно, сильное, учитывая, что из-за голосования по почте общий подсчет голосов может затянуться еще на несколько дней. Так прокомментировала заявление республиканского кандидата депутат Госдумы, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главное — от лица Трампа прозвучала важная цифра. На момент выступления он набрал 64% голосов, что означает убедительную и окончательную победу республиканцев. Уже видно, как демократы пытаются затягивать определение итогов. В семи «еще не определившихся» штатах поступление данных внезапно подвисло. Обновления поступают чрезвычайно медленно.

Трамп заявил, что ожидает провокаций. Помешать признанию его победы могут только манипуляции с «почтовыми голосами». И такие попытки наверняка будут. Так что Трамп намерен обратиться в Верховный суд, чтобы не позволить украсть у американского народа его победу.

Что примечательно, избирательный штаб Байдена внезапно затих. Комментариев текущей ситуации оттуда не поступает. Хотя вряд ли там так просто согласятся признать поражение», — отметила депутат.

ИА REGNUM напоминает, что утром 4 ноября по Москве Трамп обратился к нации со словами «мы выиграли везде, мы выиграли все, мы выиграли даже там, где вообще этого не ожидали». Трамп объявил себя победителем в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине, хотя технически официальный подсчет голосов там еще не закончен.